Dieci incontri per imparare le regole della fotografia

La Pro loco di Induno Olona organizza un corso di introduzione alla fotografia in collaborazione con il fotografo Luca Leone (nella foto), che ha collaborato con le Camere di commercio di Varese, Como, Bergamo e Brescia, ma anche con centri di promozione turitica del Veneto e

Il corso, che inizierà nel mese di gennaio (e comunque al raggiungimento del numero minimo di iscritti) , prevede otto incontri teorici nella Biblioteca comunale di Induno Olona, e due giornate di pratica fotografica in esterni, una con modella per ritratti in luce naturale e una per foto paesaggistiche.

Tanti gli argomenti che saranno trattati durante il corso: dalle regole per la composizione della foto alla corretta esposizione, dalle foto in luce naturale – diurna o notturna -. alle foto sportive con soggetti in azione.

«Non il solito corso fotografico – spiega Luca Leone – ma un primo passo verso un approccio semplice ma più tecnico per scattare con un’attitudine professionale».

Il corso, del costo complessivo di 100 euro, avrà inizio l’11 gennaio, e si svolgerà nella Biblioteca comunale di via Piffaretti ogni lunedì dalle 21 allo 23 per quanto riguarda le lezioni teoriche. Le lezioni pratiche si svolgeranno il sabato dalle 11 alle 16.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni scrivere a lucaleonephoto@gmail.com