Domenica pulizie di Natale sulle strade della Valganna

«Domenica 9 dicembre in occasione dell’ultimo evento di pulizia del 2018 abbiamo pensato di tornare in Valganna, dove tutto è cominciato».

Ad annunciare l’evento Damiano Marangoni, il pulitore della Valganna, tornato nella sua valle pulendo le principali piazzole tra le Grotte e Ganna con un’uscita fatta proprio ieri.

Il gruppo oramai di numerosi volontari che aderiscono al progetto “Strade pulite” si occupa non più solo della statale della Valganna ma anche di numerose altre tratte fra Valcuvia, Luinese e Medio Verbano.

«A distanza di un anno e mezzo dal mio ultimo intervento era proprio necessaria una ripulita, ringrazio l’amico Pierpaolo Nateri per l’aiuto nell’area ex-Baita, c’è ancora molto lavoro da fare per riportare la statale ai passati splendori ma non escludiamo un intervento a breve con la squadra».

Il ritrovo è per domenica prossima, 9 dicembre alla piazzola dell’ex ristorante Baita (tra le 2 gallerie in zona grotte); tutti possono partecipare.