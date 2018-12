Doppia razione di musica al Gagarin, sabato sera con la superband Arto

Dicono che il giovedì sia il nuovo venerdì sera, così abbiamo deciso di organizzare Doppia razione di musica live al Circolo Gagarin, si inizia giovedì con il concerto del bluesman Gipsy Rufina e si chiude sabato con la super band Arto. La settimana si conclude con il secondo round del torneo di poetry slam. Di seguito il programma fino a domenica del locale di via Galvani a Busto Arsizio.

Giovedì 13 dicembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 21.30

Gipsy Rufina

Gipsy Rufina è un bluesman, un pirata, uno di cui probabilmente non vi fidereste molto. Uno buono per innamorarsene follemente una notte e alzarsi il giorno dopo con il ricordo di un viaggio in Cadillac lungo qualche strada americana.

Sabato 15 dicembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Arto

Luca Cavina (Zeus!, Calibro35), Bruno Germano (ex Settlefish), Cristian Naldi (Fulkanelli, Ronin) e Simone Cavina (Junkfood, Iosonouncane) arrivano al Circolo come Arto: musica non propriamente da aperitivo o da seratina in gondola con la fidanzatina di turno. Un album all’attivo che aderirà al vostro più spaventevole immaginario cinematografico alla stregua di un’appiccicosa, quanto disturbante, ragnatela sonora.

Domenica 16 dicembre 2018 – Slam dalle 21.00

Torneo Poetry Slam – Round 2

Torna lo spaziale appuntamento con la poesia del Circolo Gagarin: secondo round del torneo organizzato da Poetry Slam Lombardia e LIPS, presentato da Davide Passoni! Una manciata di poeti si sfiderà davanti ad una giuria popolare implacabile. Maggiori info qui.