Due pedoni e un ciclista investiti, triplo incidente a Varese, Luino e Besnate

Triplo incidente a Varese, Luino e Besnate nel tardo pomeriggio di lunedì 10 dicembre.

Nel capoluogo, intorno alle 17.50, un anziano è stato investito in via XXV Aprile, nei pressi delle scuole. Immediati i soccorsi: il ferito è stato trasportato in pronto soccorso in condizioni da valutare. Il traffico nella zona del centro città è stato congestionato a lungo.

A Luino poco dopo le 18 in via Fornara un pedone che attraversava la strada è stato investito da un’auto. Sul posto insieme ai soccorsi anche i carabinieri. Per la persona ferite è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Besnate invece è stato un ciclista a finire sotto una macchina in via Puccini, intorno alle 18.20. La Polizia Locale del paese ha rilevato l’incidente. La persona ferita è stata medicata in posto e poi trasportata in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.