Da Elio allo chef Bottura: Milano ha assegnato gli “ambrogini”

Il cantante Elio, lo chef Massimo Bottura, lo psicanalista Massimo Recalcati, il chirurgo Massimo Aloisio, il regista Filippo Crivelli, l’immunologo Alberto Mantovani e il presidente del centro NeMo Alberto Fontana.

Sono le personalità che la città di Milano ha premiato questa mattina con gli “ambrogini d’oro”. In un teatro Dal Verme esaurito in ogni ordine di posti, il sindaco Giuseppe Sala ha parlato del futuro della città con le sfide sul fronte ambientale ma anche della volontaria milanese Silvia Romano ancora nelle mani dei rapitori in Kenya.

Riconoscimenti sono andati anche allo chef Claudio Sadler, titolare dell’Osteria di Porta Cicca, in Ripa di Porta Ticinese e alla scienziata Simona Polo, al giurista e magistrato Fabio Roia, al ballerino di danza classica Jacopo Tissi, alla deportata 85enne Anna Szore’nyi al campo di concentramento di Auschwitz, alla partigiana Laura Francesca Fabbri Wronowski, 94 anni, nipote di Giacomo Matteotti.

L’elenco delle benemerenze:

Medaglie d’Oro alla Memoria

Cavalli Sforza Luigi Luca

Radice Ulianova

Medaglie d’Oro

Alloisio Marco

Bassetti Rocca Andreina

Bottura Massimo

Crivelli Filippo

Elio e le Storie Tese

Fontana Alberto

Mantovani Alberto

Polo Simona

Recalcati Massimo

Roia Fabio

Sadler Claudio

Szorenyi Arianna

Tissi Jacopo

Wronowski Francesca Laura

Zanè Fannj Diana

Attestati di Civica Benemerenza