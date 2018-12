Esperienza sensoriale al ristorante Terra Rossa con lo Champagne Barons de Rothschild

Con grande piacere e anche con un certo orgoglio, MIRA Hotels & Resort, brand italiano del mondo dell’hotellerie, annuncia l’inizio della collaborazione con l’esclusivo Champagne Barons de Rothschild. Distribuito in Italia da F.lli Francoli, storica distilleria piemontese fondata nel 1951, lo Champagne Barons de Rothschild è presente solo nelle location più esclusive e dal 6 Dicembre 2018 lo potrete trovare anche al Ristorante “Terra Rossa” dell’Hotel La Vetta, nel cuore delle Alpi Lepontine nella frazione alpina di San Domenico di Varzo.

L’hotel LA VETTA, un esclusivo hotel 4 stelle, inaugurato il 6 dicembre, è una struttura curata nei minimi dettagli, progettata all’insegna del design e del comfort con finiture di pregio e si distingue per la sua atmosfera esclusiva, dove modernità e sostenibilità ambientale si fondono.

77 suite di diverse dimensioni e tipologie per un totale di 200 posti letto: Classic Suite – Family Suite – Junior Suite – Family Junior Suite – Private Wellness – Family Private Wellness, tutte finemente arredate in uno stile tipico di montagna ma al tempo stesso moderno e funzionale, con pavimenti in legno e arredi esclusivi dai colori caldi che creano ambienti sobri, seducenti e atmosfere rilassate. Al piano terra, aperti anche agli ospiti esterni, oltre al ristorante “Terra Rossa” da 140 Coperti e la stube (La STUBE) che vi sedurranno con sapori decisi e autentici e vi faranno conoscere il gusto puro della montagna, c’è anche un originale ed esclusivo lounge bar con cigar room inoltre vi aspetta per farvi provare un’esperienza di assoluto piacere, magari accompagnati da un distillato o da uno dei famosi vini della zona.

Il nome Rothschild è da secoli sinonimo di eccellenza in vari campi, in particolare nel mondo del vino. I tre rami della famiglia Rothschild (Baron Philippe Sereys de Rothschild – Château Mouton, Opus One -, Baron Benjamin e sua moglie Ariane – Château Clarke -, Baron Eric – Château Lafite) hanno unito i loro talenti e il loro know-how e fedeli al loro motto: “Concordia – Industria – Integritas” hanno creato un grande Champagne, un’eccellenza nel mondo delle bollicine: Lo Champagne Barons de Rothschild.

Creato seguendo gli standard più elevati, applicati rigorosamente in ogni fase del processo di vinificazione, questo champagne nasce all’insegna del più assoluto rispetto delle tradizioni e prevede una maggioranza di Chardonney, le uve migliori raccolte nel cuore delle sue cuvées. Quest’uva, che occupa solo il 30% della superficie coltivata in Champagne, non è solo la più rara e la più costosa, ma è soprattutto garante di uno stile particolarmente fine. L’invecchiamento eccezionale dei vini, la raffinatezza dei loro assemblage dei migliori cru nella Côte des Blancs e della Montagne de Reims, permette la piena espressione dello stile raffinato e audace della Maison. Unita anche dalla passione per l’innovazione, la famiglia Rothschild incarna una certa idea della qualità e dell’arte di vivere. Lo Champagne Barons de Rotschild è sinonimo di eccellenza, raffinatezza e convivialità, da apprezzare in luoghi eccezionali che riflettono questi valori.

Il ristorante Terra Rossa è all’interno del nuovo Hotel La Vetta, a San Domenico di Varzo, propone una cucina golosa ed elegante fondata sul rispetto della materia prima e della tradizione dove lo chef Marco Capra racconta in chiave moderna, ma senza estremismi, la tradizione enogastronomica del territorio. 140 coperti, arredamento moderno, atmosfera accogliente, il ristorante Terra Rossa è il luogo ideale dove ritrovarsi, godere il gusto di stare a tavola e scoprire le mille sfaccettature dello champagne forse il vino più famoso del mondo.

“Al ristorante Terra Rossa, per gli amanti dello champagne e non solo, sarà anche possibile vivere un’esperienza sensoriale coinvolgente e unica con un menù degustazione in abbinamento agli esclusivi Champagne Barons de Rothschild.