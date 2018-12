“Esprimo il canto in musica”: lezione concerto sulle emozioni

Pomeriggio in musica sabato 15 dicembre alle ore 16 nella Sala del Camino del Castello di Masnago per la lezione concerto “Esprimo il canto in musica”.

Protagonisti dell’evento saranno Sabrina Simoni (direttore del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna dal 1995) e il marito Siro Merlo (compositore e arrangiatore, ha collaborato con vari cantautori, seguendo numerosi progetti musicali per la televisione). Insieme presenteranno il loro nuovo libro scritto a quattro mani: “Esprimo il canto in musica – Sviluppare le emozioni primarie con percorsi musicali e attività espressive” (Pearson editore).

Il libro è completo di accesso alla piattaforma MyLab e eText con partiture e file audio dei brani inclusi collegati a ogni capitolo del testo, schede operative ed esercizi musicali e vocali.

Partendo dal vissuto di una didattica quotidiana, gli autori offrono al lettore una “guida all’esperienza sensoriale complessa” dei bambini e dei ragazzi, che intreccia gestualità, ritmo e melodia con le 6 emozioni primarie: gioia, rabbia, stupore, tristezza, paura e disgusto.

Ad accompagnare la coppia nella presentazione ci saranno i giovani musicisti dell’Accademia Papillons, (promotrice dell’evento assieme a Comune di Varese e associazione Forme sonore), per suonare dal vivo alcuni dei brani citati o approfonditi nel testo. Anche a tema natalizio.

Ingresso a offerta libera.

Tessera associativa Papillons 10 euro.