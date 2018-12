«Evase il fisco», Giovanni Castiglioni condannato

Mai tenere la mozzarella in frigo se si vuole sostenere di avere la residenza all’estero e invece si vive in città.



Questa la pistola fumante trovata dalla Guardia di Finanza di Varese quando avvenne il blitz a casa del noto imprenditore varesino Giovanni Castiglioni che per i suoi difensori viveva all’estero, mentre per le fiamme gialle no.

Questa una delle prove emerse dal dibattimento che ha avuto un epilogo sfavorevole a Castiglioni, condannato a un anno e due mesi dal giudice monocratico di Varese.

All’imputato, il giudice ha concesso le attenuanti generiche, riducendo quanto richiesto dal pubblico ministero, due anni.

L’evasione fiscale contestata riguardava il 2013 quando Castiglioni avrebbe pagato tasse con un’aliquota minore rispetto a quella applicata in Italia, abitando tuttavia in una villa al Montello, quartiere residenziale di Varese.

Ed è lì che sono entrate in gioco le investigazioni della Finanza, tra cui il sopralluogo nell’abitazione del capoluogo prealpino in cui venne trovato cibo fresco nel frigorifero dell’imprenditore, fatto che proverebbe la sua effettiva residenza in Italia e l’evasione fiscale.

All’imputato sono state restituite alcune delle auto sequestrate nel corso delle indagini eccetto una Ferrari, ancora confiscata.