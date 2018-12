Famiglie sulla neve: bimbi e adulti imparano a sciare gratis per un weekend

Sabato 15 e domenica 16 dicembre i professionisti della neve della Lombardia propongono “Open days 2018”: lezioni collettive gratuite di due ore dedicate a bambini e adulti, nelle discipline dello Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard e tutte le altre connesse (telemark, disabilità, freeride) e per tutti i livelli tecnici.

Si tratta della decima edizione della manifestazione che vanta un trend in continua crescita, tanto da spingere i promotori a “raddoppiare l’iniziativa: dal 2008 a oggi sono stati coinvolti oltre 6.200 allievi all’Open Day, che per l’edizione 2018 sarà estesa per la prima volta all’intero weekend.

Leo Monthy, la mascotte della Scuola Italiana Sci, è l’icona di queste giornate promozionali sulla neve.

Le Scuole aderenti alle due giornate promozionali sono 50. L’obbiettivo dell’iniziativa, promossa dall’Associazione maestri sci italiani della Lombardia, è quello di avvicinare un pubblico più ampio sia alla neve sia allo sport, nelle località montane della Regione.

Una promozione del territorio e del benessere dedicata a un periodo magico, quello invernale, con le montagne coperte di bianco e che permette alle famiglie di conoscere le località e delle Scuole di Sci (alpino e nordico) e Snowboard locali.

L’attività promossa non è solo quella dell’avvicinamento allo sport dello sci, nelle sue diverse discipline e specializzazioni, ma anche quello dell’educazione alla sicurezza sulle piste, tema di particolare sensibilità e rilevanza. Si tratta dunque di un’occasione interessante per mamme e papà che intendono avvicinare i propri figli alla neve, allo sport e alle splendide località montane della Regione Lombardia. Un’aoccasione anche per gli adulti stessi di acquisire le prime nozioni sciistiche o quelle più avanzate.

Aderire è semplice: basta consultare qui l’elenco delle Scuole di Sci o snowboard aderenti, e contattare quella prescelta per comunicare l’adesione a Open Days 2018. La Scuola Sci-Snowboard fornirà tutte le indicazioni utili.

Per maggiori informazioni consultare il sito amsi-lombardia.com