Fiamme in deposito, alta colonna di fumo a Vedano Olona

I vigili del fuoco sono intervenuto alle 17.30 di giovedì 27 dicembre a Vedano Olona per un incendio scoppiato nei pressi della Sp 3.

Per cause ancora in fase di accertamento un capanno adibito a deposito di legna è stato interessato da un’incendio dal quale si è innalzata un’alta colonna di fumo, notata da molti viaggiatori.

I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non risultano feriti.