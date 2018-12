Fiamme sul tetto di un palazzo, tre appartamenti inagibili

Nella serata di ieri, domenica, alle ore 23:30 nel comune di Marnate, in via Sassu. Per cause da accertarsi il tetto di un condomino di tre piani è stato interessato da un’incendio, le fiamme hanno distrutto 250 mq di copertura e lesionato tre appartamenti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le tre unità abitative sono state dichiarate inagibili.