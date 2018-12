Fias Varese vi porta nelle profondità marine alla scoperta del Britannic

La Sezione FIAS di Varese (Federazione Italiana Attività Subacquee) in collaborazione con il Circolo di Casbeno ha organizzato una conferenza sulla Spedizione “Relitto del HMHS Britannic”, la nave gemella del Titanic affondata nel 1916 al largo di Kea, isola delle Cicladi, in Grecia.

La serata è in programma venerdì 14 dicembre nella sede dell’associazione in via Milazzo 35 a Varese e vedrà come relatore l’istruttore federale Andrea “Murdock” Alpini (classe 1985), varesino, che ha partecipato alla Spedizione internazionale composta da cinque italiani, un francese e un taiwanese. Racconti, aneddoti, fotografie e video della spedizione saranno proiettati durante la conferenza.

Particolare attenzione sarà data alle immersioni di preparazione e allenamento che hanno preceduto la partenza. L’HMHS Britannic giace a una profondità di -118 metri in un braccio di mare spesso attraversato da forti correnti marine e da venti molto sostenuti. L’HMHS Britannic era insieme all’Olympic la nave gemella del Titanic che durante la Prima Guerra Mondiale è stata convertita da nave di lusso per attraversate oceaniche in nave ospedale per conto della Marina Britannica.

Il relitto è stato scoperto dall’esploratore francese Jacques Y. Cousteau nel 1975, da allora è divenuta una delle immersioni più significative e ambiti all’interno del panorama subacqueo tecnico internazionale tanto da essere considerato l’Everest del continente sommerso.

Quest’anno la spedizione organizzata da Aldo Ferrucci è stata l’unica a portare a compimento l’obiettivo. La conferenza ha inizio alle ore 21. Ingresso libero.

RELATORE

Andrea “Murdock” Alpini (classe 1985), istruttore e subacqueo tecnico che s’immerge con un sistema respiratorio a circuito aperto. È membro dell’Historical Diving Society Italy, collabora con diverse testate di settore.