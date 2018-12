Filippo, 4 anni e un cuore d’oro: «I miei regali di Natale per i bambini meno fortunati»

Jessica e Stefano sono i genitori di due bambini di 4 e quasi 2 anni, Filippo e Davide.

Hanno scritto a “Il Ponte del Sorriso” una bellissima mail per raccontare il desiderio sincero di Filippo e per chiedere un aiuto per poterlo realizzare.

Durante una serata in famiglia, come succede in tante famiglie in questo periodo, hanno iniziato tutti insieme a scrivere la letterina da inviare a Babbo Natale.

La scelta è difficile tra i tanti giochi che un bambino vorrebbe, ma Filippo ha le idee molto chiare e dice ai genitori di chiedere alcuni giochi, colori per fare dei bellissimi disegni, libri da leggere prima della buonanotte, macchinine e bamboline per potersi divertire.

Vuole che venga scritto tutto, anche che queste cose non le desidera solo per sé e per il suo fratellino, ma anche per i bambini che vivono dove c’è la guerra e per i bambini che devono passare tanto tempo in ospedale.

Nel sentire quelle parole così profonde per un bimbo di soli 4 anni, la gioia e la commozione di mamma e papà diventano tanto grandi da voler realizzare il sogno di Filippo e insieme a “Il Ponte del Sorriso” concordano come concretizzarlo.

Babbo Natale lascerà sotto l’albero di Filippo uno scatolone da destinare ai bambini in ospedale, che Filippo consegnerà personalmente in reparto.

Questa è la vera magia del Natale.