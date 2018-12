Folgaria: tantissime opportunità di divertimento per una vacanza al top

Ci sono luoghi che sono perfetti per le vacanze estive, ma che d’inverno hanno davvero poco da offrire. Non è tuttavia il caso della Folgaria. Qui, se in estate accorrono in tanti per godersi la montagna al caldo, sono ancora di più coloro che vengono per fare una vacanza sulla neve. In coppia, con gli amici, in famiglia, la Folgaria è sempre la risposta giusta perché le attività da fare sono talmente tante che ce n’è davvero per tutti. Con tale afflusso di gente, però, c’è solo un problema: quello di prenotare con anticipo per riuscire a trovare un posto libero in qualche struttura!

Per riuscirci è sufficiente, tuttavia, prenotare con anticipo. In tutti i casi, visto che non si sa mai, vale comunque la pena provare anche all’ultimo minuto perché questa terra è davvero da vedere. Anche la struttura dove alloggerai, tuttavia, potrà contribuire a rendere la vacanza magnifica e per questo va scelta con attenzione.

Come scegliere un buon hotel Folgaria?

Gli hotel Folgaria sono diversi, ma nella stagione invernale è indispensabile scegliere quello giusto anche perché, dopo una certa ora, visto che è freddo, all’aria aperta si sta poco. Il consiglio è di scegliere una struttura, quindi, che offra ad esempio una bella spa. Un centro benessere a fine giornata è, infatti, spesso proprio quello che ci vuole: una sauna, un bagno di vapore, una doccia rivitalizzante e, dulcis in fundo, un bel bagno nell’idromassaggio può davvero far bene a corpo e mente.

Meglio anche scegliere qualcosa che abbia un buon ristorante, cosicché se non si ha voglia di uscire o se nevica si può rimanere al calduccio nell’hotel. Una buona cucina sarà l’ideale per completare la giornata e, con un po’ di fortuna, verranno organizzate delle serate con cucina tipica e quella di Folgaria, credeteci, merita davvero. Gli hotel più rinomati, che non significa dispendiosi, offrono anche convenzioni speciali con i centri di noleggio attrezzature e la Trentino Guest Card che dà altri numerosi vantaggi e sconti: i trasporti gratuiti, ingressi gratis a musei e molto altro.

Folgaria e neve

Chilometri e chilometri di piste abbracciate da massicci alpini, paesaggi suggestivi, boschi e animali, testimonianze di un glorioso passato sapranno rendere la tua vacanza splendida. Gli amanti dello sci avranno davvero da sbizzarrirsi perché il comprensorio sciistico di cui fa parte Folgaria è davvero una perla unica del Trentino.

Oltre alla solita discesa, qui si possono divertire anche tutti coloro che apprezzano discipline diverse. Per lo sci alpinismo il top è, per esempio, cima Vezzena, per lo sci di fondo invece eccellente anche il Centro Fondo Alpe o il Centro Fondo Millegrobbe. In alternativa non mancano anche gli spazi per gli snowboarder, per gli amanti del boardercross o per i fan della nuova fat bikes per cui sono stati di recente predisposte spazi ad hoc.

Escursioni, anche organizzate, possono portare sulle cime con le ciaspole. Per chi ha con sé dei bambini, ecco che a disposizione ci sono i Baby Park sulla neve per far sì che anche loro possano non dimenticare mai la vacanza in Folgaria.