Franz Costantini, il filmmaker varesino che “ritrae” gli artisti

Il filmmaker varesino Franz Costantini ci presenta le vite degli artisti del territorio attraverso dei racconti in bianco e nero.

Una serie di brevi video pubblicati sul suo canale Youtube che seguono i personaggi, soffermandosi sulle loro caratteristiche, per poi svelare solo alla fine la loro identità.

Così Costantini racconta i progetti degli artisti, cercando di far capire a chi li guarda, chi sono le persone che vuole rappresentare. Per questo motivo i suoi video possono essere definiti “moving portrait”, cioè ritratti in movimento.

Fino a questo momento, il giovane filmmaker ha presentato Aloha, un illustratore di Varese che si è fatto strada in pubblicità producendo per marchi importanti e seguendo la realizzazione di videoclip per artisti italiani, Sten, tatuatore ed artista varesino, Gaia Triacca, una ballerina della provincia di Varese che ora balla a Torino e la fotografa Elena Kuznetsova.