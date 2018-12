Furto ai bambini di Cunardo, dal Ceresium Bisustum arriva un aiuto concreto

Il furto subito dall’Hellas Cunardo ha colpito molto la comunità cunardese, ma anche molti appassionati e sportivi di tutta la provincia.

Come spesso accade in queste circostanze, ad una settimana circa dall’indignazione per un gesto che ha poche spiegazioni, arrivano anche atti e aiuti concreti. Al campo di via Rossini sono state portate via tute, borse e palloni, usati dalle squadre giovanili della società affiliata al Csi Varese: «Ci sono arrivati numerosissimi attestati di solidarietà – spiega il presidente dell’Hellas Cunardo Vincenzo Niesi -. Alcune attività del paese mi hanno contattato per offrirmi aiuti economici e contributi per ricomprare il materiale rubato».

«Il ringraziamento più grande va alla società Ceresium Bisustum – spiega ancora Niesi -: il presidente Marco Basilico e il dirigente Raffaele Ciccarino mi hanno scritto, sono andato nella sede della società di Porto Ceresio/Bisuschio e mi hanno donato tute, magliette e palloni. Un gesto splendido. I ragazzi domenica hanno giocato (e vinto, ma questo importa poco), le divise da partita le avevamo a casa, fortunatamente: noi andiamo avanti, alla faccia di chi compie gesti assurdi e antipatici, grazie anche alla solidarietà di chi vuole bene allo sport».

Anche il Ceresium Bisusutum questa estate era stata vittima di un furto al centro sportivo di Bisuschio.