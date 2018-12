Furto a casa del dottore: scappano dalla finestra con le lenzuola annodate

I riferimenti per le comunità son sempre gli stessi, nei piccoli centri: il parroco, il sindaco, i carabinieri e il medico condotto.



Per questo a Solbiate Arno da una settimana a questa parte non si parla d’altro, perché ad essere presa di mira è stata proprio la casa del dottore.

Il fatto risale al 28 novembre. È il tardo pomeriggio, viene inserito l’allarme e chi è in casa in quel momento esce per una commissione.

Roba da 10 minuti. Eppure in quel frangente c’è qualcuno che ha il tempo di entrare in casa, compiere il furto, annodare le lenzuola e scappare dalla finestra.

Al rientro nell’abitazione, appunto avvertiti dall’allarme, i residenti si accorgono che ben tre persone stavano fuggendo dalla casa.

Vengono avvisati i carabinieri a cui risulta anche la denuncia. In tutto il bottino si aggira attorno ai 1300-1500 euro: due o tre collane di perle di scarso valore, orologi e contanti.