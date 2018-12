Furto in farmacia, ladro identificato anche con le telecamere

I carabinieri della stazione di Busto Arsizio hanno individuato l’autore di un furto commesso ai danni di una farmacia della città. Aveva approfittato della folta presenza di clienti per intascarsi diversi prodotti senza pagarli.



L’autore sarebbe un 45 enne di origini albanesi, residente a Busto Arsizio, operaio, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale. Contro di lui sono stati raccolti pesanti indizi di colpevolezza, anche mediante l’analisi immagini videosorveglianza. Il furto è stato commesso negli ultimi giorni del mese di novembre ai danni di una farmacia di via Magenta.



Fondamentale, per identificare l’autore, l’acquisto di un medicinale fatto alcune settimane prima, all’interno della stessa farmacia, dall’uomo che veniva pagato anche fornendo il conseuto tesserino sanitario.