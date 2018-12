Gadda, Pd: “Dal Governo un regalo amaro per il mondo del no profit”

Mentre in Parlamento si cerca la quadra sul maxiemendamento della Legge di Bilancio firmata da M5s e Lega piovono le critiche su molti dei provvedimenti che vi sono contenuti.

Maria Chiara Gadda, deputata varesina del Partito Democratico, alza la voce sulla norma che riguarda l’Ires agevolata per il terzo settore.

“Fra tutte le misure che gridano vendetta nella Legge – spiega la deputata -, c’è n’è una particolarmente iniqua per un settore di grande rilevanza sociale: il mondo del non profit. In particolare, per tutti gli enti che si occupano di assistenza sociale, sanità, beneficenza, istruzione, alloggio sociale. Il taglio del regime Ires ad aliquota agevolata del 12%, infatti, provocherà per questi soggetti giuridici un raddoppio del carico tributario nel 2019. La riforma del terzo settore ha introdotto la disapplicazione dell’agevolazione per gli enti che si iscriveranno nel registro unico nazionale. Ma in attesa che scattino gli specifici regimi forfettari previsti, gli enti non profit avrebbero potuto continuare a beneficiare del taglio dell’Ires al 12%, la cui cancellazione farà invece scattare il regime di tassazione con aliquota ordinaria. Insomma un bel regalo di Natale per il Terzo settore”.