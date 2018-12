Gadda, Pd: “Nella manovra mai così poche risorse per l’agricoltura”

“Questa legge di Bilancio ha reso evidente che quando il ministro Centinaio parla di ‘agricoltura come punto di riferimento economico’ o di ‘innovazione’, pronuncia solo vuoti slogan: questa è una manovra in cui per l’agricoltura non c’è davvero niente”.

Lo dichiara da Roma la deputata varesina Maria Chiara, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura alla Camera, a proposito della legge di Bilancio.

“Proprio oggi Centinaio – spiega Gadda – ribadisce il suo sostegno all’imprenditorialità agricola e all’innovazione. Evidentemente non sta seguendo gli sviluppi della legge di Bilancio, in cui non c’è nulla di tutto ció. La maggioranza ha bocciato anche le proposte del Pd di estendere al settore agricolo gli incentivi all’innovazione e alla formazione introdotti da Industria 4.0, di assegnare la terra a chi la sa e la vuole coltivare, e non certo a chi fa tre figli. Centinaio parla di centralità economica del settore agricolo ma non ha previsto nemmeno un euro per investire sulle aree fragili interne del nostro Paese, colpite da calamità e spopolamento. Nessuna misura per il settore ittico e per gli ammortizzatori sociali dei pescatori e degli agricoltori. Figuriamoci poi se si sono trovate le risorse per il fondo aiuti alimentari, che in questi anni ha consentito alle associazioni di volontariato di rispondere alle esigenze di tante persone e allo stesso tempo di sostenere comparti produttivi in difficoltà”.