Gillet gialli: una giornata di scontri a Parigi

Una giornata di scontri a Parigi per la mobilitazione dei gilet gialli contro il governo. Secondo quanto riportato dall’Ansa sono 31.000 i manifestanti scesi in piazza e oltre 700 le persone fermate. I gilet gialli hanno anche bloccato per diverse ore la frontiera franco-italiana di Ventimiglia, fermando tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano.

Nel centro di Parigi i manifestanti hanno saccheggiato negozi, incendiato cassonetti e automobili, rotto vetrine e lanciato lacrimogeni. Diverse le cariche della Polizia per cercare di fermare le rappresaglie. La portavoce della polizia, Camille Chaize, ha fatto sapere che ad alcune delle persone perquisite, e poi fermate, sono state sequestrate “armi, bottiglie Molotov e spranghe di ferro”.