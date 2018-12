I giovani della Pallacanestro Varese fanno la voce grossa: tre vittorie su tre nella NextGenCup

Tre su tre. I ragazzi dell’Under 18 della Pallacanestro Varese hanno consluso il proprio girone nella NextGenCup a punteggio pieno e al primo posto.

La Openjobmetis di Dodo Rusconi – assistito da Alessandro Grati e Francesco Zambelli – ha battuto nell’ordine Pallacanestro Cantù per 90 a 67, poi si è liberata del Basket Brescia Leonessa col punteggio di 73 a 63 per poi battere domenica 2 dicembre la Fiat Torino Auxilium con un larghissimo 83-47.

Il torneo è una bella vetrina per molti giovani interessanti: Varese ne ha parecchi, Parravicini, Ivanaj (entrambi in campo anche in Serie B, con Oleggio e Robur) e Seck, l’azzurro del 2002 Virginio e i serbi Svetozarevic, Mrgic e Raskovic arrivati a Varese grazie agli accordi tessuti da Gianfranco Ponti, “ministro” biancorosso al settore giovanile.

La fase finale del torneo si terrà nel corso delle Final Eight della Coppa Italia maggiore, a Firenze (16 e 17 febbraio).