Gli alunni della Pellico alla scoperta della futura scuola

Legno lamellare incrociato, lana minerale, pannelli fotovoltaici e lampade a led. Sono questi gli ingredienti che renderanno la scuola Pellico di Varese la prima a impatto 0, uno stabile non inquinante e autosufficiente quanto a bisogno energetico.

È un fiore all’occhiello dell’amministrazione Galimberti e ogni passo in avanti è degno di ricordare l’importante opera. Oggi il Sindaco Davide Galimberti accompagnato dagli assessori ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e ai lavori pubblici Andrea Civati, ha accolto nel cantiere di via Albani gli alunni delle prime classi della scuola media, attualmente ospitata in via Como.

I piccoli studenti hanno ascoltato dalla voce dei tecnici quali lavori sono in corso, il significato della scelta ambientale e l’importanza dell’investimento per l’intera collettività cittadina: « Voi siete le sentinelle dell’ambiente – ha raccomandato il sindaco – occuperete questo stabile e ne dovrete avere cura. Imparate il valore delle singole caratteristiche e raccontatele ai vostri genitori e agli amici».

In questi giorni, nel cantiere si stanno montando i pannelli di legno che costituiscono le nuove pareti. Dopo si passerà alla coibentazione, al fissaggio con la rete, alla colorazione e alla realizzazione delle controparti interne che saranno di cartongesso. Le opere stanno procedendo abbastanza in linea con il cronoprogramma anche se l’arrivo degli studenti non è previsto prima della riapertura delle scuole a settembre.

Il trasloco durante le festività pasquali è tramontato: troppo impegnativa l’opera per poco più di un mese di scuola. Meglio rimandare e operare in tutta calma.

L’inaugurazione del nuovo fabbricato potrebbe, però, avvenire a giugno: « Organizzeremo qui la festa di fine anno» suggerisce il sindaco alla dirigente Anna Rita Politi presente insieme agli insegnanti che non si sono fatti scappare l’occasione di sbirciare in quelle che sono state e torneranno a essere le proprie aule.