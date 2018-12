Gli avanzi del pranzo di Natale? “Portateceli, faremo festa con i più poveri”

Quelle tavole imbandite di ogni bene, quei pranzi che durano una vita e quella montagna di cibo avanzato che poi finisce in frigo. È il copione di ogni Natale ma grazie ad un gruppo di giovani quegli avanzi possono cambiare il 25 dicembre di tante persone.

Galleria fotografica Le donazioni per la cena di Natale dei più poveri 4 di 12

A Busto Arsizio torna infatti la “cena degli avanzi” per i più bisognosi, un’iniziativa che va avanti da anni e coinvolge sempre più persone. Come funziona? Lo spiega Matteo Vago, uno degli organizzatori: «La nostra idea è quella di condividere il pranzo di natale con chi non può farlo: chi vuole può cucinare qualcosa in più per il pranzo di Natale o metterci da parte gli avanzi di quello che non ha mangiato e può consegnarcelo, noi poi provvederemo a cucinarlo e a portarlo a chi ne ha più bisogno».

La raccolta del cibo avverrà nel pomeriggio del 25 dicembre quando dalle 16 alle 17 i ragazzi aspetteranno le donazioni davanti alla Parrocchia di Sacconago (via San Cirillo 6, Busto Arsizio) e da dove poi partiranno auto e furgoni verso le cucine. Lì il cibo sarà diviso in tre parti: la prima servirà per una cena collettiva con i poveri che per tutto l’anno frequentano la mensa dei frati, la seconda verrà preparata in pacchi da consegnare ad alcune famiglie bisognose e la terza sarà messa in vaschette e consegnata alle persone che vivono nella zona della stazione.

L’iniziativa -che si ripete ogni Natale e Pasqua– e organizzata dai volontari che quotidianamente gestiscono la mensa dei poveri ai Frati di Busto Arsizio e che in occasione delle feste cercano di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile. E anno dopo anno sono tante quelle che aderiscono, dai singoli ai ristoranti, donando ogni genere di bene. Per tutte le informazioni o per concordare altre modalità di donazione potete contattare il numero 3462281305.