Gli incastri della natura in mostra con 35 sculture LEGO®

“Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks” è la mostra che dal 26 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 sarà allestita presso l’ex asilo Ciani di Lugano.

L’esposizione internazionale realizzata dall’artista newyorkese Sean Kenney è composta da 35 sculture create con oltre 2 milioni di pezzi LEGO® e racconta la bellezza della natura, le sue interconnessioni e la rete di straordinarie relazioni che legano piante, insetti, animali e gli ambienti naturali in cui essi vivono.

NATURA A INCASTRO

Proprio come i mattoncini LEGO® si incastrano tra loro per creare una grande scultura, allo stesso modo tutto in natura è connesso in un intricato equilibrio di relazioni: la mostra “Sean Kenney’s Nature with LEGO® briks” racconta la bellezza della natura, le sue interconnessioni e la rete di straordinarie relazioni che legano piante, insetti, animali e gli ambienti naturali in cui essi vivono. La protezione dell’habitat naturali degli animali, le piccole scelte quotidiane per l’ecologia, le relazioni tra adulti e cuccioli, tra prede e predatori, tra uomo e natura, e quelle simbiotiche e mutualistiche. Le sculture in mattoncini diventano il mezzo per veicolare messaggi importanti e attuali che toccano da vicino sia adulti che bambini.

L’ARTISTA

Fin dall’infanzia i giocattoli LEGO® sono stati parte integrante della vita di Sean Kenney. In 15 anni di carriera come artista LEGO®, Sean ha allestito la mostra e l’ha portata in giro per il mondo, ottenendo il riconoscimento ufficiale come uno dei migliori artisti LEGO® nel mondo.

Usando i mattoncini LEGO® come veicolo, Sean spera che i bambini vengano ispirati a immaginare e creare, e si impegna a veicolare messaggi importanti come l’attenzione alla natura e all’ambiente.

CONCORSO “NATURE LOVERS”

Tutte le classi potranno partecipare al concorso “Nature lovers” costruendo una propria scultura LEGO® presso l’area giochi della mostra. La classe vincitrice sarà decretata da Sean Kenney in persona, annunciata e premiata Domenica 3 Marzo 2019.

La mostra “Sean Kenney’s Nature with LEGO® briks” è allestita all’ex Asilo Ciani di viale Cattaneo 5, a Lugano.

Per maggiori informazioni info@luganobricks.ch oppure www.luganobricks.ch.