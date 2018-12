Grande successo per lo snow bowl Nicolò De Peverelli

Una bellissima giornata di sport quella vissuta sabato scorso al Jungle Field di Varese.

In un freddo ma sereno pomeriggio invernale i Gorillas hanno offerto al proprio pubblico una avvincente amichevole contro la storica formazione dei Mastini Ivrea.

Si inizia con il calcio di inizio simbolico dell’Assessore ai Quartieri Francesca Strazzi in rappresentanza del Comune di Varese, ente patrocinatore dell’evento, ma dopo i convenevoli di rito la neve che ricopre il campo viene subito resa incandescente dall’agonismo delle due squadre in campo.

L’incontro fila liscio e corretto tra due squadre che puntano a brillare nel prossimo campionato di Seconda Divisione.

Per i Gorillas vanno a segno Marco Facetti imbeccato per ben due volte in endzone dal quarterback Fabio Ferrari e Guido Marabotti con una lunga corsa. La partita, oltre ad offrire sprazzi di bel gioco da entrambe le parti, è sicuramente tornata utilissima per rodare i meccanismi di gioco.

Coach Tony Monza, alla prima uscita come Head Coach dei Gorillas, non può che ritenersi soddisfatto dalla prestazione dei suoi ragazzi, molti dei quali erano all’esordio assoluto in prima squadra, anche se il cammino da percorrere è solamente all’inizio.

A fine partita gli atleti hanno potuto rilassarsi tra un panino e un bicchiere di vin brûlé offerto dai grigliatori professionisti di The Bridge.

Col calare della sera si è svolta l’estrazione dei premi della lotteria di Natale che ha fruttato ben 840 euro che sono stati già consegnati alla mensa dei poveri delle suore di via Bernardino Luini.

Per concludere, come da tradizione, i Gorillas hanno concluso questa giornata di sport e amicizia con un lancio di lanterne nel cielo di San Fermo per stringersi in ricordo dell’amico scomparso troppo presto a cui questo evento era dedicato, Nicolò De Peverelli.

Ora i Gorillas si concederanno un paio di settimane di meritato riposo natalizio prima di rituffarsi in campo per preparare una grande stagione 2019

Foto: Samuele Filippi – The 360 Creative Studio