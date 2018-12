GreenFantasy, atmosfera green e piatti della tradizione rivisitati con creatività e fantasia

Produzione biologica diretta, semplicità e al tempo stesso accostamenti fantasiosi sono il marchio di fabbrica di GreenFantasy, l’azienda agricola naturale e biologica nata nel 2010 dove è possibile gustare deliziosi piatti ispirati alla tradizione locale.

Galleria fotografica GreenFantasy 4 di 17

Aperto giovedì e venerdì sera dalle 19 alle 23 e sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23 (chiuso gli altri giorni), il ristorante può ospitare fino a 160 coperti e accetta tutti i tipi di pagamento.

– Chi siete e come mai avete deciso di dedicarvi alla ristorazione? Come è iniziato tutto?

GreenFantasy nasce dal sogno di Andrea e Tiziana: contribuire alla salvaguardia di un ambiente e di uno stile di vita più sostenibili per loro stessi, i quattro figli e tutti coloro disposti ad abbracciare i principi del buono, pulito e giusto.

L’obiettivo è offrire prodotti d’eccellenza improntati al bio e al naturale, con idee giovani e quel pizzico di fantasia legato all’ambiente che li caratterizza fin dal nome.

Dagli inizi nel settore apicolo, negli anni l’attività potenzia e diversifica sia la produzione diretta che i servizi agrituristici. Una crescita resa possibile anche dall’apporto delle giovani leve in famiglia e dagli affidabili e dinamici giovani collaboratori, oggi una realtà consolidata ed in costante e progressiva espansione.

– Che tipo di cucina fate?

La cucina si basa principalmente su nostra materia prima (carni, salumi, uova, formaggi di capra a latte crudo, verdure, farine, frutta, prodotti dell’alveare, tutto a chilometro zero) ovviamente valorizzata dalle recenti tecniche di cottura a bassa temperatura, sottovuoto, che permettono un utilizzo limitato di condimenti e puntano a preservare l’integrità di ogni alimento. Ci piace poter affermare che l’80% dei prodotti da noi somministrati sono di nostra produzione diretta e che il restante viene accuratamente scelto in linea con i nostri principi e filosofia.

– Qual è il vostro piatto forte?

Le paste fresche e i risotti che utilizzano ovviamente prodotti stagionali.

– E quello più gettonato?

Trafilati freschi su purea di rucola con burro di malga e polline fresco di castagno.

– Il piatto perfetto per questa stagione?

Sicuramente il risotto delle Antiche Abbadesse Vialone Nano al Nebbiolo e nostro Magrone.

– Quale consigliate tra le proposte del vostro menù?

Tra le tante proposte vi consigliamo di provare il filetto di maialetto in crosta di sesamo con crema di Balsamico e crocchette di mais, una vera specialità.

– Cosa non può mancare nella vostra cucina?

Le nostre ridotte vegetali ed animali e le nostre confetture e mostarde di frutta.

– Avete un prezzo fisso a pranzo?

Sì, la domenica a pranzo proponiamo dei “pacchettizzati” come menù agrituristico nelle seguenti versioni:

A) antipasto e primo – acqua e vino

B) antipasto e secondo – acqua e vino

C) menù degustazione (antipasto – primo – secondo – acqua e vino )

D) menù completo (cocktail – antipasto – primo – secondo – dolce – acqua – vino – caffè)

Mantenendo comunque la possibilità di scegliere tra almeno 3 primi e 3 secondi che cambiano di norma ogni mese.

– Perché scegliere voi?

Perché da noi troverete prodotti naturali garantiti da una produzione biologica diretta, semplicità ma al tempo stesso accostamenti a volte inediti e fantasiosi in un contesto ampio e variegato; in un parco di 18 ettari dove natura e quiete si accompagnano a piatti della tradizione a volte rielaborati per stupirVi con effetti speciali.

– Tre parole per descrivere il vostro ristorante

Accogliente, familiare e talvolta raffinato.

Provare per credere!

Ulteriori informazioni

Indirizzo: Tenuta Cascina Bisocca – 21043 Castiglione Olona

Tel.: 340 1093800

Email: info@greenfantasy.eu

Sito internet

Pagina Facebook

Pagina Instagram