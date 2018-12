Guasto agli impianti: sospesa la circolazione tra Tradate e Saronno

“Avessi preso un calesse sarei arrivata prima a Milano”

Il nuovo problema sui collegamenti ferroviari tra Varese e Milano è segnalato da Arianna che racconta:

«Buongiorno stamattina ho preso il Treno da Gemonio 8.49 che doveva arrivare a Milano Cadorna alle 10.08 Parte con 11 minuti di ritardo che poi diventano subito 15 ed in corsa diventano 25 Arrivo a Malnate.

La capotreno urla che da minuti ha fatto un annuncio che nessuno ha sentito perché non funziona il microfono (fosse solo quello che funziona).

Inizia ad urlare “Il treno precedente che faceva tutte le fermate e’ stato soppresso perciò il vostro che ERA diretto farà tutte le fermate , a Tradate per un guasto scenderete tutti e fino a Saronno vi porterà un pullman , da lì potrete prendere un altro treno ed andare dove eravate destinati! Non mi fate domande alla quale non so rispondere”

Ora Sono sul pullman , 1 per 200 persone pieno da non respirare(raccoglie due treni)

Persone anziane in piedi spinte a destra e manca , gente che deve andare a lavorare e non sa a che ora si arriverà)

Abbonamenti che crescono sempre di più, treni sporchi e rotti)»