Guasto alla stazione di Varese, in tilt i treni verso la Svizzera

Il venerdì prima di Natale – l’ultimo di lavoro per molti pendolari – comincia già male: Trenord infatti segnala possibili ritardi – fino a circa 60 minuti – a causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato nella stazione di Varese Fs.

Il guasto coinvolge soprattutto i treni verso Porto Ceresio-Mendrisio-Bellinzona/Como San Giovanni, ma anche i treni tra Varese e Milano e linea S5 possono subire ritardi fino a circa 30 minuti.

Per chi parte da Varese ed è diretto a Milano, Trenord suggerisce di utilizzare i treni della linea Varese Nord – Milano Cadorna.

Esasperati i pendolari, che in questo caso puntano appunto il dito sul gestore della rete Fs. «Rfi non cambia mai. Una vergogna» dice Raffaele Specchia, del Comitato Gallarate-Milano. Non sono stati pochi i guasti legati alla rete in particolare proprio sulla linea Gallarate-Varese-Porto Ceresio, tra guasti ai passaggi a livello (su linea appena riaperta per Porto) e problemi alla gestione del traffico tra Gallarate e Varese.