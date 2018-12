Guasto elettrico all’ospedale: “Mia madre novantenne aspetta una lastra da 20 ore”

Problemi alla rete elettrica all’ospedale di Gallarate.

Si è verificato un calo di tensione nella zona della struttura ospedaliera gallaratese, problema che comporta ritardi negli esami diagnostici e nelle operazioni di routine.

Un lettore di Cairate ci ha scritto per segnalarci il problema, confermato dalla sede stessa del Sant’Antonio Abate: «Mia madre ha 90 anni, è stato portata in ospedale per fare una lastra, ma sono 20 ore che attende l’esame. Nella giornata di sabato c’è stato il blackout, da lì in poi nessuna notizia. Stiamo aspettando in astanteria, adesso c’è mio fratello. Mia madre ha dovuto passare la notte in ospedale».