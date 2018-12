Icone di “stoffe” a Progetto 96

L’Associazione Culturale On the Road Art Gallery presenta giovedì 13 dicembre alle ore 18.30 all’inaugurazione della mostra “Icone – dalla condivisione alla distinzione” esposizione delle opere del collettivo Jean Jacques Boutier presso lo spazio “Progetto 96” a Gallarate in via Postcastello,10. Dopo il successo delle opere del collettivo Jean Jacques Boutier ottenuto al Teatro Condominio “Vittorio Gassman” di Gallarate nel 2015, un nuovo evento con opere inedite di collage tessili che rappresentano personaggi internazionali famosi che hanno caratterizzato la nostra vita presente e passata.

Jean Jacques Boutier, nato qualche anno fa, ha ridato vita a frammenti di stoffe, soprattutto ricavati da avanzi di tapezzeria, riciclandoli in vere e proprie opere patchwork originali e perfette nella loro creazione, dando loro una nuova identità di bellezza. Osservando queste opere raffiguranti i personaggi famosi del cinema come Audrey Hepburn, Grace Kelly, Romy Schneider, Giulietta Masina, Massimo Troisi o della musica da Bob Marley a Lucio Battisti, Rino Gaetano, Vasco Rossi, dell’arte Frida Khalo, Picasso o dello sport come Diego Armando Maradona, Marco Simoncelli e tantissimi altri, si rivivono le stesse emozioni provate nel momento in cui abbiamo sentito parlare o cantare questi personaggi.

La presentazione critica della mostra è curata da Fabrizio Galli che così commenta: «Con le opere del “collettivo” Jean Jacques Boutier si respira l’aria della Pop Art. I frammenti di stoffe riciclate formano ritratti di personaggi famosi della musica, dello sport, della letteratura, dell’arte e della politica che hanno segnato la nostra storia del secolo scorso. Oltre ai personaggi riconoscibili, ci saranno anche ritratti di persone della vita quotidiana a noi più vicine. Un’operazione stilistica molto minimalista che unisce il recupero degli scarti industriali all’immaginazione collettiva, con un’efficacia ed un impatto molto significativo». La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019 da giovedì a domenica dalle ore 16.00 alle 19.00 e gli altri giorni su appuntamento telefonando Fabrizio Galli cell. 3387617034 e a Silvana Papa cell. 3398642458. Cordiali saluti. Il presidente: Silvana Papa Associazione Culturale On the Road Art Gallery.