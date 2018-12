Illuminazione pubblica, scelto il progetto di A2A ma servirà una gara europea

E all’improvviso si è riaccesa la luce su Palazzo Gilardoni. L’ultima giunta dell’anno, tra le altre cose, ha approvato anche il project financing di A2A, una delle due società (l’altra era Engie) che ha presentato un progetto per il rifacimento dell’intero impianto di illuminazione pubblica della città di Busto Arsizio.

Si partirà dunque dal progetto della multiutilities italiana per il bando europeo che gli uffici di via Fratelli d’Italia dovranno preparare in vista dell’affidamento della rete di illuminazione pubblica cittadina che conta oltre 9 mila punti luce (dei quali solo poche centinaia sono a led).

Il 2019, dunque, sarà dedicato al bando di gara milionario e all’affidamento con un diritto di prelazione da parte di A2A. Ragionevolmente bisognerà attendere il 2020 per vedere i primi lavori di ammodernamento della rete cittadina, da tempo in sofferenza come si può notare da questa mappa che abbiamo realizzato con le segnalazioni dei cittadini.