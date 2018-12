Immigrazione, nel 2018 sono state eseguite 91 espulsioni in provincia di Varese

Nelle ultime settimane gli uomini della Polizia di Stato hanno rimpatriato sei stranieri, l’ultima in ordine di tempo era un albanese con precedenti per furto aggravato, rapina e reati in materia di immigrazione. L’uomo era rientrato illegalmente in Italia dopo che nel recente passato la Polizia di Frontiera di Brindisi che lo aveva imbarcato su una motonave per Durazzo.

Il 2018 della Questura di Varese, nell’ambito della gestione dei flussi migratori, si è chiuso con 91 rimpatri eseguiti, 42 accompagnamenti presso i centri di permanenza e rimpatrio (questi due tipi di provvedimenti sono 15 in più rispetto al 2017) mentre altri 29 sono stati invitati a lasciare l’Italia con partenza volontaria. A fronte di questi provvedimenti che, numeri alla mano, segnano un aumento delle persone rimpatriate, ci sono 590 persone che hanno ricevuto provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato, sia amministrativi che giudiziari.

La Questura fornisce anche il numero dei permessi di soggiorno che sono stati rinnovati o rilasciati: in tutto sono stati consegnati 20 mila documenti su 21500 pratiche lavorate. Di questi 130 sono i permessi di soggiorno revocati o rifiutati, in leggero aumento rispetto al 2017.