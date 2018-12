Insieme e Futuro cerca una sede: “Vicini alla Lega? Stimo Attilio Fontana”

Si susseguono gli attestati di adesione alla nuova associazione politica “Insieme e Futuro”. Tra Varese e Busto Arsizio lo schema si ripete: militanti locali annunciano le proprie dimissioni dai partiti di riferimento e subito dopo tengono a precisare che andranno ad ingrossare le fila della nuova creatura politica dell’ex Forza Italia Luca Marsico.

Tra gli ultimi Grossi e Caleffi, coordinatrici di Forza Italia Donne e Riva, Fraschini e Castiglioni da Forza Italia a Busto.

Insieme e Futuro raccoglie adesioni ma qual è la prospettiva di questa nuova creatura politica?

La nostra è un’associazione culturale che ha la politica nel suo dna. Crediamo che far politica rappresenti la declinazione dell’impegno per il bene comune che anche le associazioni devono mettere in campo. Detto questo non abbiamo in questo momento una spasmodica voglia di apparire o essere presenti con il nostro simbolo in alcuna competizione elettorale. Certamente abbiamo il desiderio di essere interpreti dei bisogni del territorio lavorando per la crescita del centrodestra. E la presenza del presidente lombardo Attilio Fontana al nostro ultimo evento di scambio dei saluti ne è una testimonianza importante. Colgo ancora l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno creduto nel progetto e mi hanno sostenuto in un bivio importante della mia vita: quello tra la scelta di lasciare l’attività politica, magari facendo contento qualcuno, oppure ributtarmi con entusiasmo in questa nuova avventura. Sono grato a loro innanzitutto dal punto di vista umano.

Ha fatto molto discutere il suo addio a Forza Italia

Forza Italia è stato l’unico partito a cui sono stato iscritto, l’unico al quale ho donato la mia vita politica e il mio impegno. Sono grato di quello che è stato ma, come ho già detto, a volte si dimostra più coraggio nell’andarsene che non nel rimanere. La sede provinciale di Forza Italia di via Carrobbio era la mia casa e ora non lo è più ma nessuno mi sentirà mai dire una parola negativa contro i miei compagni di viaggio in Forza Italia.

Dopo questa separazione si è parlato di un suo avvicinamento alla Lega, lo ha già smentito ma ci sono riserve?

In questo momento penso solo alla nostra associazione. Ciò detto io ho un legame quasi fraterno con Attilio Fontana con il quale dal 1992 in avanti ho condiviso professione, amicizie e anche lotte politiche. Io continuo a vedere in lui una posizione politica che è quella che più in questo momento si avvicina al mio sentire e credo che Fontana nutra nei miei confronti altrettanta stima.

Vedremo la vostra partecipazione alle prossime elezioni amministrative e politiche del 2019?

Con gli amici di “Insieme e futuro” sceglieremo quale sarà il candidato a noi più vicino per le elezioni europee e lo sosterremo. L’impegno deve essere per un’Europa diversa da quella a cui oggi siamo abituati perché troppe volte l’Italia su problemi importanti è stata lasciata da sola. Ognuno di noi poi si impegnerà per le elezioni amministrative, che però nella prossima tornata riguarderanno paesi medio piccoli.

Guardate con più interesse a quando andranno ad elezioni le grandi città? A Varese, per esempio?

A Varese come in tutto il resto della provincia, da Busto a Saronno. Certo, essendo io qui a Varese, ho più attenzione alla città. Quotidianamente la frequento e parlo con le persone e le défaillance della Giunta Galimberti credo che siano ormai sotto gli occhi di tutti. Ci impegneremo insieme attraverso le attività della nostra associazione perché la nostra è una gestione corale e partecipata, anzi, in questo momento stiamo anche cercando una sede per ritrovarci.