Dove e come investire in Lombardia? Iniziativa a MalpensaFiere

L’iniziativa sarà presentata lunedì 10 dicembre a MalpensaFiere: all’indirizzo web www.attractlombardy.it è online un portale per scoprire dove e come investire in Lombardia. Una piattaforma che mette a sistema l’offerta mappata con il Programma AttrACT: per gli investitori, fin d’ora sono più di cento le opportunità insediative “pronte all’uso”, individuate dai Comuni lombardi sui loro territori.

In particolare, durante l’incontro a MalpensaFiere, che prenderà il via alle 10, verranno illustrati i contenuti del bando con cui, proprio nell’ambito del Programma AttrACT, Regione Lombardia mette a disposizione nuove risorse per i Comuni. Enti locali che potranno così accedere a un percorso di valorizzazione di altre aree presenti nel proprio territorio da proporre a possibili investitori imprenditoriali. In più, si parlerà dell’opportunità per i Comuni di presentare progetti di rigenerazione urbana al Mipim di Cannes , la principale fiera del real estate in Europa, la cui edizione 2019 si svolgerà dal 12 al 15 marzo nella località francese.

Quanto al programma di lunedì 10 dicembre, dopo i saluti affidati al presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e a quello della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, si entrerà nel merito del tema “Attrattività del Territorio: Esperienze e Prospettive” con gli interventi di Enrico Argentiero (Camera di Commercio), Anna Roberti (Regione Lombardia) e Marco Fedati (Promos). Le conclusioni saranno affidate al direttore generale dell’area Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Paolo Mora.