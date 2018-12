Iscrizioni a scuola: è attivo il portale per la registrazione

Da questa mattina, 27 dicembre, alle 9 è possibile registrarsi al sito ministeriale per ottenere le credenziali. Dal 7 gennaio, si apriranno i termini dell’iscrizione che, lo ricordiamo, è solo on line. Per poter effettuare le operazioni, quindi, occorrono l’ID (identità digitale) SPID e la password.

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse già registrato nel corso dell’anno non dovrà ripetere tale operazione.

ISCRIZIONI ON LINE: COME REGISTRARSI

Nella pagina “Registrati” occorre:

– inserire il proprio codice fiscale

– compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo email (da digitare due volte per sicurezza).

– Una volta controllata la correttezza dei dati forniti, si seleziona “conferma i tuoi dati” per completare la registrazione.

A questo punto si riceve una email all’indirizzo indicato: viene riportato un link da cliccare per confermare la registrazione.

Il passo successivo viene indicato da una seconda email che contiene le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line.

Al primo accesso al servizio, viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata per posta elettronica. La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.

Sempre al primo accesso, l’applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione.

I termini per le iscrizioni al prossimo anno scolastico vanno dalle 8:00 del 7 gennaio 2019sino alle 20:00 del 31 gennaio 2019.

Ricordiamo che il momento dell’iscrizione non dà diritto ad alcuna precedenza nell’iscrizione.