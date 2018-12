Javorcic felice per la vittoria: «Una cartolina di auguri per i nostri tifosi»

Parla Javorcic dopo la partita con il Cuneo, l’ultima del girone d’andata: «Mi piace sottolineare che oggi in campo c’erano sette giocatori della formazione dell’anno scorso, a Pisa invece c’erano otto undicesimi di ragazzi nuovi. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro. Questi numeri parlano: è l’ottavo risultato utile, su dodici partite ne abbiamo persa una non subendo gol nelle ultime quattro, nonostante il ricambio di interpreti».

«Il Cuneo era temibile – ha proseguito il tecnico croato -, una delle migliori difese del campionato, che è riuscito a creare un bel gruppo nonostante la situazione difficile che hanno vissuto. Oggi si sono visti due bellissimi gol ed una Pro Patria umile con dei giocatori che portano questi colori con rispetto. È una cartolina di auguri per i nostri tifosi».

Parla anche uno dei goleador di oggi, Beppe Le Noci, che ha incantato gli spettatori dello “Speroni” con un gol capolavoro su punizione: «Non era facile perché la loro è una squadra ostica. Siamo stati bravi a gestire i momenti, ad essere pazienti e a sbloccarla al momento giusto. Dopo il 2-0 l’abbiamo chiusa gestendo bene la fase difensiva. Sono contento per il gol, soprattutto per il momento nel quale è arrivato, è stato decisivo per incanalare la partita dove volevamo. Ci tenevo a fare una prestazione buona, poi il gol è stato utile alla squadra, riscattando il rigore sbagliato di Arezzo. Siamo un gruppo fantastico, tutto torna”.