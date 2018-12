La Fondazione Giacomo Ascoli lavora per l’oncoematolagia

Gran festa di Natale della Fondazione Giacomo Ascoli Onlus, al Golf Club di Luvinate. Venerdì, 21 dicembre, una serata con grande partecipazione delle famiglie e dei bambini. Centosessanta persone riunite insieme, per festeggiare i successi e i progetti della Fondazione: una grande famiglia che abbraccia tutti. La magia del Natale, la gioia del donare a chi è meno fortunato di noi, una condivisione con le famiglie di valori profondi che ci immergono davvero nell’atmosfera perfetta delle feste natalizie.

Sono intervenute le personalità del territorio: il rettore dell’Università Insubria Angelo Tagliabue, il direttore generale dimissionario dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi, l’assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino Massimo Agosti, e il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, che ha annunciato una bellissima notizia: la commissione sanità ha approvato il progetto di rete oncoematologica pediatrica in Lombardia.

Vi è la possibilità e la previsione concreta che Varese entri nell’ambito istituzionale delle cure di oncoematologia pediatrica. «L’anno prossimo lavoreremo per raggiungere questo obiettivo, frutto del lavoro della Fondazione Ascoli» ha dichiarato Emanuele Monti. «Spero che nel tavolo tecnico, che definirà le modalità, i tempi e i centri della rete, ci sia anche la voce della Fondazione, per fare in modo che i punti di eccellenza dialoghino e rendano migliore la vita dei piccoli che sono presi in carico».

Questo è solo uno dei progetti della Fondazione Giacomo Ascoli. Molti altri in divenire. «Ho sentito l’affetto e la grande amicizia delle persone presenti che si sono complimentate per quello che è stato fatto per l’oncoematologia pediatrica e che hanno manifestato l’affetto verso la Fondazione e i medici che hanno lavorato bene, per portare ai livelli attuali di eccellenza le terapie somministrate dal nostro Day Hospital» ha affermato Marco Ascoli, Presidente della Fondazione, abbracciando la moglie Angela Ballerio. Due cuori e una fondazione. Sempre più grande e piena d’amore.