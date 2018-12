La Lega in piazza a Roma: “Questo Governo durerà 5 anni”

Una sabato di manifestazione anche per la Lega in questo 8 dicembre ha lanciato il raduno a piazza del Popolo a Roma per la kermesse intitolata ‘L’Italia alza la testa’.

I militanti, molti anche quelli partiti da Varese che hanno raggiunto Roma con un treno speciale dalla stazione centrale di Milano, si sono riuniti in piazza per ascoltare il leader Matteo Salvini che dal palco ha detto: “questo governo mantiene tutti i suoi impegni e dura 5 anni: sarà giudicato dal numero di culle che tornano a riempirsi in questo Paese, dal numero di bambini che nascono e tornano ad avere non un genitore 1 e 2 ma una mamma e un papà”.

Salvini è salito sul palco sulle note della Turandot (il «Vincerò») e ha lanciato ancora la sua sfida all’Europa in questi giorni di delicate trattative attorno alla manovra economica italiana che non rispetta i limiti di indebitamento decisi dai paesi dell’Unione Europea.

«Vogliamo un’Europa che risorge, che torna a lavorare, che riprende a sperare in un futuro migliore – ha detto Salvini -. Se si mette in discussione il nostro diritto a dare lavoro e speranza agli italiani si sappia che noi indietro non torniamo. Chiedo il mandato di andare a trattare con l’Ue non come ministro ma a nome di 60 milioni di italiani che vogliono lasciare ai loro figli e nipoti un’Italia migliore».

Salvini, ministro dell’Interno, ha anche fatto un riferimento alle proteste francesi che stanno mettendo a dura prova la polizia: «pensate ai gilet gialli – ha detto dal palco – che a Parigi protestano. La violenza non sarà mai giustificata ma chi semina povertà raccoglie protesta e la reazione delle periferie e delle campagne».