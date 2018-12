La madre di “Dede” chiede silenzio e rispetto: “Era affettuoso e generoso”

Gira su facebook, in particolare sulle bacheche di tifosi del Varese, un post di Viviana Prestier, madre del tifoso morto negli scontri tra ultras a Milano prima di Inter-Napoli, Daniele Belardinelli. In poche righe la donna spiega chi era per lui “Dede” e chiede rispetto e silenzio per la morte del proprio figlio.

Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli …si sono la mamma di quel ragazzo che è morto negli scontri a Milano tra ultras. Leggo che era un delinquente…i telegiornali lo dicono ..i social lo dicono. Ma io sono sua madre. Sono quella che l ha tenuto tra le braccia con amore e visto crescere…sono quella che lo sgridava per ogni sbaglio ma anche quella che ha avuto i suoi abbracci e i suoi buongiorno al cell. Daniele era un figlio affettuoso e un uomo generoso. Daniele era solare e sorridente e non è il figlio che descrivete. Non lo giustifico ma vi chiedo da madre di lasciarlo in pace da adesso in poi. Che riposi in pace e che sia ricordato come io lo ricordo fuori dal mondo del calcio uomo, figlio, padre, marito, fratello dolcissimo. Vi prego basta. Daniele deve riposare. Grazie se un po’ mi avete compreso. Riposa in me figlio mio. Se volete farmi un piacere fate girare il mio post. Deve arrivare a tutti