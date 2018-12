La magia di Natale a Villa Fara Forni

La magia delle feste trasforma Villa Fara Forni che domani, domenica 2 dicembre, a partire dalle 15 assumerà un’aria fiabesca per la prima edizione di “Natale in villa”.

Due le iniziative, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti di Vedano Olona.

A partire dalle 15 negozianti ed esercenti vedanesi presenteranno prodotti e allestimenti in tema natalizio, con un’anteprima di idee regalo e degustazioni di prodotti che possono essere acquistati nei negozi del paese. Un’iniziativa per mostrare le tante opportunità che le attività commerciali vedanesi possono offrire, per acquisti in tutto relax e a chilometro zero.

Ci saranno intrattenimenti e attività, caricature gratuite per tutti e la possibilità di partecipare alle decorazione dell’albero di Natale.

Sempre a Villa Fara Forni, dalle 15 alle 19, per i bambini ci sarà “Piccoli commercianti crescono“, uno spazio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni che potranno scambiare giochi, giornali, libri fumetti ed altro. I bambini potranno anche consegnare la letterina per Babbo Natale.

Entrambi gli eventi saranno allestiti all’interno della Villa e dunque si svolgeranno anche in caso di cattivo tempo.