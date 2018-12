La Mensa del Padre Nostro compie dieci anni e si regala un concerto gospel

Sabato 22 dicembre alle ore 21.00 il Teatro di Via Dante ospita un concerto gospel inserito nella stagione teatrale 2018-2019 di CastellanzaInTeatro, organizzata dall’Associazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, dal Teatro della Corte e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

Il concerto Live For Love eseguito dalla formazione Rejoice Gospel Choir, un gruppo che è considerata tra le migliori formazioni gospel in circolazione, sarà l’occasione per celebrare il decennale dell’Associazione Mensa del Padre Nostro, che ha come finalità quella di prestare aiuti alimentari alle persone che vivono in condizioni disagiate e di povertà. Voci trascinanti e ritmi coinvolgenti è il marchio di fabbrica del Rejoice Gospel.

Choir, un ensemble musicale diretto da più di 15 anni da Gianluca Sambataro, Pianista, Vocal Coach, Choir Director, nonché compositore e arrangiatore. Le performance del coro sono sempre applaudite a scena aperta dal pubblico, che non può fare a meno di essere coinvolto dall’esibizione. Ingresso € 10,00.=. Biglietti in prevendita presso il Bar Fourteen, via Vittorio Veneto, 19 – Castellanza o presso la Biglietteria del Teatro di Via Dante.

Sono italiani, ma cantano con tutta la forza dello spirito religioso afroamericano, perché per gli oltre cinquanta elementi del Rejoice Gospel Choir la musica è come un’esperienza di fede. Questo ensemble fonde il messaggio di lode all’Altissimo con lo swing, il jazz e il pop. Il Rejoice Gospel Choir porta sul palco qualcosa di più di un semplice spettacolo musicale: un vero viaggio fatto di suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano a quello più melodico europeo, dal commovente Spiritual tradizionale al melodico Hymns magistralmente interpretati dai solisti del coro.

Il coro Rejoice è stato il primo coro italiano a calcare il prestigioso palco del Blue Note, tempio della musica milanese nel Gennaio 2016 con due spettacoli andati esauriti ed ancora nel gennaio 2017.

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it.

LA MENSA DEL PADRE NOSTRO

Ritira eccedenze alimentari da 6 supermercati, da una ditta produttrice, da 2 mense aziendali e da 3 mense scolastiche di Castellanza, Marnate e Olgiate Olona.

Questa realtà è nata nell’ottobre del 2008 e in questi 10 anni è cresciuta tantissimo grazie all’aiuto di tanti sostenitori tanto che il presidente Adriano Broglia ama definire la “Multinazionale della Solidarietà” che funziona grazie all’impegno giornaliero di 60 volontari che con grande spirito di abnegazione mandano avanti l’organizzazione quotidianamente.

Attualmente aiutano giornalmente, dal lunedì al sabato, 108 nuclei familiari ( 59 italiani – 49 stranieri ) per un totale di 342 assistiti ( 208 adulti – 134 minori ); aiutiamo inoltre le Caritas della Valle Olona , Legnano e Busto Arsizio e le Mense dei poveri dei Frati di Busto Arsizio e Legnano.