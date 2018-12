La Openjobmetis sfiora l’impresa: Milano la spunta con il “marziano” James

AX ARMANI E. MILANO – OPENJOBMETIS VARESE

(17-12, 37-28; 51-49)

MILANO: James 27 (8-11, 3-7), Nedovic 9 (0-2, 3-7), Fontecchio 8 (1-2, 2-5), Kuzminskas 2 (1-2, 0-2), Tarczewski; Della Valle 10 (0-3, 2-4), Bertans (0-1 da 3), Cinciarini 5 (1-2, 1-2), Burns 2 (0-1), Brooks 3 (1-1), Jerrells 6 (2-4, 0-2). Ne: D’Ambrosio.

All. Pianigiani.

VARESE: Moore 12 (2-5, 2-7), Avramovic 16 (5-10, 1-4), Scrubb 12 (3-10, 2-4), Archie 13 (3-9, 2-6), Cain 10 (5-7); Iannuzzi 1 (0-1), Natali, Salumu (0-2, 0-1), Tambone 3 (1-2 da 3). Ne: Gatto, Verri, Ferrero. All. Caja.

ARBITRI: Sahin, Paglialunga, Perciavalle.

NOTE. Da 2: M 14-28, V 18-44. Da 3: M 11-30, V 8-24. Tl: M 11-13, V 7-10. Rimbalzi: M 33 (7 off., James 8), V 45 (17 off., Cain 13). Assist: M 10 (James 5), V 9 (Moore 5). Perse: M 14 (James, Cinciarini 4), V 15 (Avramovic, Moore 4). Recuperate: M 7 (Burns 3), V 6 (Scrubb 3). Usc. 5 falli: Tarczewski. Spettatori: 12.007.