La polizia controlla 1.300 persone nelle festività di Natale (e ne arresta 9)

In occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato ha rafforzato le attività di controllo, tra Varese, Busto Arsizio e Gallarate. I controlli si sono concentrati in particolare nelle strade e nei luoghi interessati dallo shopping cittadino, nei centri commerciali maggiormente frequentati, nei luoghi di maggiore afflusso e aggregazione e nei mercatini natalizi oltre che presso stazioni, aeroporti e strade.

L’attività effettuata negli ultimi quattro giorni da personale della Questura dì Varese, dei Commissariati di Busto Arsizio e di Gallarate, della Polizia di Frontiera, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, hanno portato a controllare complessivamente 449 vetture e un totale di 1.373 persone. Di queste 9 sono state arrestate e 19 denunciate.

Una delle persone arrestate è un italiano di 45 anni che ha maltrattato la compagna convivente per un anno. R.S. si trova ora in stato di custodia cautelare in carcere, misura disposta il 24 dicembre dal G.I.P. del Tribunale di Varese, come richiesta dalla Procura della Repubblica. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. domenica 23 dicembre. A seguito dell’ennesimo litigio, la vittima scendeva in strada e chiedeva l’intervento della Polizia, che immediatamente giungeva sul posto. La donna presentava i segni della violenza appena ricevuta. L’uomo – nel frattempo barricatosi in casa – negava l’accesso agli agenti, rendendo così necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta entrati, R.S. opponeva ulteriore resistenza al controllo: veniva quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La sussistenza dei maltrattamenti in famiglia — reato abituale integrato da condotte quotidiane che considerate singolarmente possono non costituire reato – risultava dimostrata da due interventi effettuati

“I servizi di prevenzione e repressione dei reati proseguiranno in maniera costante ed intensa durante tutto il periodo delle festività -spiega la Questura in una nota-. È infatti proprio la presenza delle forze di polizia su tutto il territorio provinciale a rappresentare uno dei principali strumenti attraverso il quale questo obiettivo viene portato a compimento, aumentando altresì nel cittadino la percezione di sicurezza”.