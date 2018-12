La scuola nel “frutteto”: nuovo spazio didattico per gli alunni

Inaugurato questa mattina, mercoledì 12 dicembre, il “frutteto didattico” della scuola primaria Carducci di Buguggiate del comprensivo Don Cagnola.

Alla presenza del Sindaco di Buguggiate, Cristina Galimberti, della Coordinatrice della Scuola Primaria di Buguggiate, Chiara Verri e con i bambini della scuola, l’ AD di Sielcosrl, Carlo Mentasti ha “consegnato” le piante da frutto, che abbelliscono l’area didattica ricavata nell’ecoparking di via Rossini.

Da oggi, quindi, gli alunni sono incaricati di osservare lo sviluppo della natura sotto la guida degli esperti delle Associazioni Alveare Onlus, Anziani di Buguggiate e Buoni Frutti.

Realizzato grazie al recupero di un’area dismessa , all’ interno dell’Eco-parking di Sielcosrl, il progetto è realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell’ambito del Bando CSR Lombardia 2016.

«Abbiamo bonificato un’intera area ex agricola a ridosso della pista ciclo-pedonale che corre intorno al lago di Varese, – ha spiegato l’AD Carlo Mentasti – uno spazio attrezzato che l’azienda ha voluto fornire alla comunità di Buguggiate e alla Scuola Primaria. Noi siamo un’azienda tecnologica e innovativa ma abbiamo anche fortemente a cuore il mantenimento delle tradizioni che contraddistinguono il nostro territorio e il suo sviluppo sostenibile. Naturalmente l’iniziativa del frutteto didattico è aperta a tutte scuole del territorio che sono attente e pronte a cogliere le opportunità di crescita per le nuove generazioni».

«Siamo stati felicissimi di ricevere la proposta di SIELCO per la realizzazione del Frutteto – ha commentato la coordinatrice della scuola primaria di Buguggiate, maestra Chiara Verri – La proposta è arrivata nel momento in cui iniziavamo il nostro percorso per diventare una Scuola Green. Il Frutteto Didattico è un’occasione per lavorare sulla biodiversità, uno dei pilastri del progetto Green School, a cui la scuola primaria di Buguggiate ha aderito nuovamente per l’anno scolastico 2018/2019, dopo aver avuto il riconoscimento di scuola Green nello scorso anno scolastico. Siamo legati all’associazione Buoni Frutti da tantissimi anni e siamo molto contenti di collaborare con loro e con le associazioni coinvolte in un progetto che vuole dare ai bambini gli strumenti per proteggere il loro pianeta.”».

Il progetto si sviluppa su due aree: un parcheggio aziendale che SIELCO utilizza durante la settimana lavorativa ma che nei fine settimana rimane aperto e utilizzabile dal pubblico per accedere alla pista ciclabile; un frutteto didattico che si sviluppa su un’area di 2000 metri quadrati, piantumati con 75 piante per 35 varietà di frutti tra cui mele, pere, susine, noci, nocciole, corniolo e anche piccoli frutti come mirtilli, giuggiolo, rosa da bacca, ribes e goji.

