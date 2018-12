Hai la tessera Pro Loco? Ti faccio lo sconto

L’idea è semplice ma davvero molto utile. La Pro Loco di Galliate Lombardo ha stipulato una convenzione con enti, esercenti, ditte del paese, e non solo, per dare un “valore concreto” alla tessera del Socio Pro Loco 2019.

Questo permetterà, a chi possiede la tessera della Pro Loco, del costo annuale di 10 euro, di ottenere un’agevolazione presso le aziende che sottoscriveranno la convenzione. «È un’idea semplice che permette di aiutare le piccole aziende a farsi conoscere» spiega Alessio Crespi, presidente della Pro Loco di Galliate Lombardo. «La nostra associazione promuove l’imprenditorialità del territorio: in tutti negozi, in cui sarà esposto il logo “azienda associata” ci sarà la possibilità di usufruire di sconti. Un doppio vantaggio, per gli iscritti e per i commercianti». Per rimanere aggiornati visitate il sito qui