La Uyba si illude ma spreca, Novara vince 3-2 la sfida al vertice

In un Palayamamay praticamente sold out, la UYBA spreca l’opportunità di vincere contro Novara ed essere prima in classifica, facendosi rimontare dal 2-0 iniziale e portando la partita al quinto set, vinto poi da Chirichella e compagne (26-24, 30-28, 19-25, 24-26, 10-15). Gennari e compagne vincono il primo e il secondo set contro una Novara che sembra incapace di contrastarle, si addormentano nel terzo e poi sprecano tutto nel quarto e nel quinto, regalando vittoria e primato solitario alla squadra di Barbolini.

Migliore in campo per le biancorosse è Grobelna che chiude con 26 punti (2 muri, 38%), seguita da Herbots (15) e Gennari (12). Strepitosa Leonardi che per tutta la partita si è buttata su ogni palla.

Dall’altra parte della rete brilla la stella di Paola Egonu con 33 punti (2 ace, 3 muri, 40% positivo), seguita a ruota dalla ex Bartsch (23 punti, 1 ace, 1 muro). Anche Sansonna, libero piemontese, ha fatto una bella partita con un buon 79% di positivo.

Gennari e compagne torneranno in campo il 26 dicembre, in quel del Pala Radi di Casalmaggiore (inizio gara ore 18:30), nel tradizionale appuntamento di Santo Stefano.

LA PARTITA

Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Berti e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero. L’ace di Gennari apre il primo set che poi prosegue in sostanziale equilibrio, con le due formazioni che si danno battaglia (9-9). Sul 18-16 coach Barbolini chiama il time out per dare indicazioni alle sue ragazze che sembrano un po’ subire il gioco biancorosso. Al rientro in campo ci pensa Egonu, con la sua battuta insidiosa, a rimettere Novara a +1 (18-19 e time out immediato di Mencarelli). Sul 24-23 Egonu annulla il set point per le padrone di casa e si va ai vantaggi. Capitan Gennari e una serie di erroracci delle piemontesi segnano il 26-24 a favore di Busto.

Anche il secondo parziale vede le due formazioni rincorrersi punto a punto, poi Chirichella e compagne approfittano di una serie di imprecisioni delle padrone di casa e volano sul 7-13. Le farfalle però non ci stanno, suonano la carica e addirittura vanno a +2 (17-15). Finale di set spettacolare con una UYBA indiavolata che tiene le redini del set (22-18) e una Igor che sembra incapace di reagire. Ma proprio quando il risultato sembra ormai scontato, Novara tira fuori gli artigli, rimette in parità (22-22) e supera Busto (22-23). Azioni lunghe, spettacolo sul campo e sugli spalti, battaglia tra campionesse. La UYBA spreca ancora la possibilità di chiudere il set e nuovamente si va ai vantaggi. Si gioca al cardiopalma, poi l’errore di Vejkovic segna il 30-28 ed esplode tutto l’entusiasmo del tifo biancorosso.

Il terzo set si apre con il vantaggio delle piemontesi per 5-9 (time out Mencarelli). Al rientro in campo le padrone di casa concedono addirittura un doppio ace a Nizetich (7-15). Busto è in totale blackout e le avversarie ne approfittano (7-16 e time out Mencarelli). Gennari e compagne provano a reagire e riescono a portarsi a -5 (12-17 e time out Barbolini). Nel finale Novara spreca un po’ di punti ma riesce a chiudere il set 19-25 mentre fuori da campo gli operatori della Croce Rossa soccorrono un fotografo che si è fatto male a una gamba.

Il quarto set si apre in equilibrio e le farfalle sembrano essersi svegliate da quel torpore che le aveva bloccate nel precedente parziale. Si procede così fino al 15-15 poi le padrone di casa con il murone di Grobelna su Bartsch, si portano a +2 (18-16). Sul 20-16 Barbolini ferma il gioco ma le padrone di casa continuano la loro corsa (23-21). Purtroppo però Gennari e compagne sprecano ed è nuovamente parità (23-23), poi l’errore di Grobelna in battuta rimanda il verdetto ai vantaggi. Novara ringrazia e si va al tie break (24-26).

TIE BREAK

Parte forte Novara che si porta subito a +3 (2-5 e time out Mencarelli). Si va al cambio campo sul vantaggio per le piemontesi (5-8). Sul 6-11 Mencarelli ferma nuovamente il gioco per provare a dare qualche indicazione alle sue. Novara chiude 10-15.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor gorgonzola Novara 2-3 (26-24, 30-28, 19-25, 24-26, 10-15)

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani ne, Peruzzo 1, Herbots 15, Grobelna 26, Gennari 12, Cumino ne, Orro 5, Leonardi (L), Bonifacio 12, Meijners ne, Berti 5, Botezat ne.

Igor Gorgonzola Novara: Carlini 4, Stufi ne, Camera ne, Plak 7, Nizetich 13, Chirichella 7, Sansonna (L), Piccinini, Bici ne, Bartsch 23, Zannoni, Veljkovic 9, Egonu 33

Arbitri: Sobrero, Prati

Note. Busto Arsizio: ace 5, errori 10, muri 13. Novara: ace 6, errori 15, muri 14. Durata set 27′ 37′ 23′ 29′ 15′. Spettatori 4135.