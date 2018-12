La Vergine stupita: il Magnificat di Alda Merini nella Basilica di Gallarate

“Parola e mistero” è una iniziativa di lungo corso del Teatro delle Arti, dedicata al rapporto tra l’uomo, Dio e la sua parola. Nella fedeltà a questo percorso irrompe oggi una recita che – per diverse ragioni – si presenta come straordinaria. È il Magnificat di Alda Merini messo in scena nella rinnovata Basilica di Santa Maria Assunta.

La data è il 10 dicembre, con un legame esplicito con la festa dell’Immacolata. Il Magnificat della Merini vive nell’interpretazione intensa di Arianna Scommegna, del Teatro Incamminati, già vista qui in provincia con la recita al Sacro Monte di Varese (foto Federico Buscarino).

Nel testo di Alda Merin il Figlio di Dio trova spazio nel corpo di una ragazzina che nello sgomento e nello stupore si appresta a diventare la madre di Dio. La poesia d trasmette tutta la consapevolezza di una ragazza che affronta il mistero: il testo, giudicato un vero capolavoro, fa emergere in Maria tutto lo spessore del suo “sì”, come vergine e madre, umile serva del disegno di Dio.

La serata rientra nella rassegna “Parola e Mistero: immagini dell’uomo” e prevede l’ingresso libero con l’invito ad una offerta.