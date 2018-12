Lati: “Per crescere investire nel territorio e nel futuro”

Una giornata dedicata alla scoperta della Lati, storica azienda del territorio varesino che lavora da 70 anni nel campo della trasformazioni delle materie plastiche. L’occasione è stata sabato 15 dicembre, con l’inaugurazione del nuovo magazzino a Gornate Olona, quasi interamente automatizzato, con attenzione all’industria 4.0, ma anche la lato umano del lavoro, quello che controlla tutto, per non dipendente interamente dagli automatismi. «Questo nuovo magazzino è solo il punto di partenza di una serie di investimenti che abbiamo programmato da qui al 2026 – ha spiegato l’amministratore delegato Michela Conterno -: 30 milioni di euro che avranno ricadute proprio in Italia. Questo perché, pur essendo un’azienda multinazionale (170 milioni di euro di fatturato), siamo consapevoli che debba essere il territorio a essere valorizzato, con le sue eccellenze e competenze».

Si tratta quindi di un percorso di espansione fortemente voluto dalla famiglia Conterno. Oltre a Michela, amministratore delegato, vi è anche il padre Francesco, presidente della società. «Oggi siamo qui per inaugurare il nuovo magazzino di materie prime. È il primo tassello per questo importante percorso di investimenti. E lo facciamo con una festa che è open day per dipendenti, famiglie e tutte le realtà che ci conoscono». Da tempo infatti l’attenzione al benessere dei 300 dipendenti è una priorità per la famiglia Conterno: orario flessibile, corsi di Yoga e Pilates in azienda e frutta distribuita gratuitamente, sono solo alcune delle iniziative già in essere.

A questo si aggiunge l’attenzione all’ambiente: «Si sta parlando tanto della plastica in questo periodo – ha spiegato l’amministratore -, si dice che inquini, ma sono le persone che la usano male a inquinare maggiormente. I materiali possono essere riciclati e trovare ulteriore vita dopo l’utilizzo».

«Oggi abbiamo oltre 2000 clienti con il 70 per cento di export – ha concluso Michela Conterno -. Ci possiamo definire una multinazionale, ma siamo anche un’azienda famigliare con un passaggio generazionale che dà continuità. La conduzione famigliare e positiva quando si riesce a dare una visione a lungo termine. La nostra visione di investimento infatti è decennale, come dimostra la giornata di oggi e il nostro programma di investimenti per il futuro. Il tutto unito ai nostri valori. L’imprenditore non ha solo lo scopo di generare profitto economico ma anche sociale. Generare occupazione per noi è fondamentale: sentiamo molto il concetto di territorio e comunità, con una politica di sponsorizzazione che predilige il locale e il settore socialmente utile».