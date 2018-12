Lavori per due milioni, così la “nuova” stazione di Maccagno

Sono cominciati in questi giorni i lavori sulla linea ferroviaria in prossimità della stazione di Maccagno. Si tratta di un investimento di due milioni di euro che verranno spesi da Rfi per migliorare lo scalo e di fatto metterlo a nuovo proponendo per i viaggiatori servizi migliori soprattutto nell’ottica della accessibilità.

Ruspe e macchinari sono all’opera nell’area di sedime immediatamente a ridosso della stazione, diventata in parte area cantiere.

I lavori – il cui termine è previsto per la prossima primavera – avranno un duplice obiettivo.

In primo luogo verranno alzati i marciapiedi in prossimità della banchina per consentire un accesso più agevole ai treni da parte dei portatori di handicap su carrozzina.

Poi verrà realizzato un sottopasso dedicato ai viaggiatori, opera che prevede la posa di ascensori per agevolare il passaggio fra i binari.

Un intervento di modernizzazione atteso dai viaggiatori, sebbene i residenti abbiano lamentato nei mesi scorsi qualche dissapore per i rumori notturni. Era per via di alcuni carotaggi nel sottosuolo, utili per portare a compimento le attività preparatorie per le opere in corso, e che vennero realizzati di notte ottimizzando tempi “morti” imposti dal mancato transito di convogli dalla Svizzera, fermi per esigenze operative.

«I lavori cominciati in questi giorni dimostrano che Rfi non ha intenzione di dismettere il trasporto passeggeri su questa linea, anzi…» – ha commentato il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera. E non ultimo, notizia nella notizia, «Maccagno è stata scelta come stazione di interscambio per i treni passeggeri: questo è possibile grazie alla presenza di binari supplementari che consentono il transito di più convogli in prossimità della stazione», conclude il sindaco.